Совет министров обсудил итоги работы народного хозяйства в 2009

В белорусском правительстве подвели экономическую черту. В Совете министров говорили об итогах работы народного хозяйства в 2009.

Прошедший год стал очень сложным для национальной экономики страны . Кабинет министров выбрал антикризисную стратегию, которая предотвратила значительный экономический спад. Усилия направили на поддержку банковской системы, крупных предприятий и либерализацию деловой среды.

В 2009 возникли трудности с реализацией белорусских товаров, спрос на которые упал. Пока проблема складских запасов окончательно не решена.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

— В 2009 году предотвратили экономический спад, сохранили промышленный потенциал и трудовые коллективы предприятий. Мы обеспечили рост производства в таких основных отраслях, как сельское хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, а также не допустили увеличения безработицы.