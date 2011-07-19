Совет министров Беларуси пересматривает механизм господдержки реального сектора белорусской экономики

Ставку сделают на эффективно работающие предприятия и стратегические цели развития экономики.

Предлагается внедрить программный, а не индивидуальный подход, а также принцип конкурсного выделения мер господдержки. Эти меры, как считают в Минэкономики, позволят сэкономить почти две трети ресурсов. Они будут использованы более эффективно. Новый механизм полностью согласуется с нормативно-правовой базой Единого экономического пространства, которое должно заработать 1 января 2012 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Мы предполагаем в среднесрочной перспективе осуществлять государственную поддержку не в начале, а по получению результата. Мы полагаем, что это наиболее правильный подход.

Считаем, что заказчиками программных продуктов должны быть соответственно Минэкономики и Государственный комитет по науке и технологиям и регионы. Это, на наш взгляд, исключит ведомственное лоббирование, уменьшит бюрократические процедуры.