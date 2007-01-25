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Совет Госдумы обсудит торгово-экономическое сотрудничество России и Беларуси

25 января 2007 12:07
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Специальное заседание пройдет в Москве в расширенном формате с участием представителей руководства правительства России, а также глав ряда министерств и ведомств.С инициативой обсуждения российско-белорусских отношений в торгово-экономической сфере и, прежде всего, в энергетической области выступила группа депутатов, обеспокоенных перспективами создания Союзного государства в связи с недавним спором в нефтегазовой сфере.
# Экономика

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