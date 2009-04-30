Сотрудники «Белресурсов» серьезно проштрафились

За выявленные нарушения наказаны 135 (!) человек.

Сегодня итоги проверки объединения «Белресурсы» озвучили на коллегии Комитета госконтроля республики. Несмотря на безубыточность, торговый оборот предприятия минимален. В масштабах республики - менее 2%. Не оказывает объединение существенного влияния и на развитие экспорта. Проверки 26 предприятий выявили ряд нарушений, в частности - нецелевое использование бюджетных средств. При этом большинство предприятий получали основную прибыль за счет сдачи в аренду госсобственности. Гособъединение в свое время было реорганизовано для того, чтобы убрать посредников и тем самым удешевить комплектующие, которые идут к потребителям. Однако эта схема не сработала.

-Проверка только одного дома торговли показала что подшипники для наших предприятий, закупленные у белорусских посредников, прошли уже через 4 этапа. То есть через 4 структуры, которые накрутили свои проценты. От одного 1% до 5%. Недополученная выручка государственных предприятий составила колоссальные деньги, - сообщил первый заместитель председателя комитета госконтроля Республики Беларусь Сергей РУДНЕНКО.