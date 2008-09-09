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Сотрудничество с российскими регионами будет и дальше развиваться

09 сентября 2008 11:49
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Они - основа двусторонних отношений между Беларусью и Россией. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Вологодской области Вячеславом Позгалёвым.

375 миллионов долларов – таков нынешний товарооборот между нашей страной и этим российским регионом. И эта цифра может быть гораздо больше,  считает  глава государства.  В ближайшее время  Беларусь и Вологодская область  намерены активизировать взаимоотношения и производственной кооперации. В ходе встречи Александр Лукашенко  заявил, что Беларусь планирует наладить такое же тесное сотрудничество с украинскими регионами. 

Утром  делегация Вологодской области, представители столичных властей, дипмиссии России в республике Беларусь возложили цветы к подножию обелиска Победы в Минске. На фронтах Второй мировой белорусы и россияне воевали плечом к плечу и вместе боролись за мирное будущее. Венок и цветы как дань памяти погибшим в Великой Отечественной.

# Экономика

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