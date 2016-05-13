Сотрудничество с БГУИР и БелАЗом: на белорусско-индийском бизнес-форуме подписано 13 документов и ряд контрактов

Новости Беларуси. Упрощение визового режима для бизнесменов, прямое авиасообщение между Минском и Дели: Беларусь готова выйти на новый уровень партнерских отношений с Индией. Это подтверждают и плодотворные переговоры нашей парламентской делегации с руководством этого южно-азиатского государства, и целый ряд заключенных контрактов между белорусскими и индийскими компаниями по итогам совместного бизнес-форума.

В центре внимания сторон и сфера образования. Сегодня Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники подписал программу сотрудничества с национальным институтом технологий Индии. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит тему.

В 70-ые годы в Индию за вдохновением и просветлением летал Стив Джобс – икона современных высокотехнологичных разработок. Оттуда он вернулся буддистом и основал компанию, которая даже после его смерти, сейчас, является самым дорогим брендом на планете. А Индия остается одним из лидеров по оказанию IT-услуг.

Пятница 13-ое в индийском городе Нагпур выдалась жаркой: плюс 40 градусов даже в тени, вероятность осадков нулевая. Однако парламентская делегация из Беларуси в этот день собрала богатый урожай договоренностей на индийской земле.

Сегодня Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Висвесварайа.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Третий год наш университет в соответствии с указом главы государства, Президента нашей республики, заносится на республиканскую доску почета в номинации «научная организация».

Сегодня экспорт IT-услуг Беларуси на душу населения выше не только чем в Индии, но даже США. На одного белоруса в год приходится 74 доллара, а в Индии — 41. В Америке – 43, в России – 19 долларов.

В 2015-м между президентами Беларуси и Индии прошли плодотворные переговоры в Минске. Страны нацелились на более тесную промышленную и образовательную кооперацию.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Торговое сотрудничество должно дополняться инновационными программами и проектами, одним из которых является научно-образовательный процесс. Инвестиции в науку и образование – это инвестиции в будущее.

Новейшие нано- и другие разработки – это специфика института в Нагпуре.

Белорусский автомобильный завод тоже закрепляется в Индии. Сегодня здесь открылся сервисный центр для самосвалов БелАЗа.

Самар Шакиль, совместного предприятия по продаже и сервисному обслуживанию карьерных самосвалов (Индия):

Его давно надо было создать и мы как раз к этому шли поэтапно. И мы очень благодарны руководству завода, что оно с большим пониманием к этому отнеслось и мы получали всяческую помощь и поддержку. И сегодня, в конце-концов, мы создали этот центр.

Для БелАЗа индийский рынок перспективный. Государство поставило задачу добывать здесь 700 млн тонн угля в год. А до 20 года надо выйти на миллиард тонн в год. Конечно, этим широким окном возможностей могут использовать производители тяжелой карьерной техники в Беларуси. В рамках состоявшегося белорусско-индийского бизнес-форум есть и другие контракты.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

На площадке форума подписано 13 документов. Ряд контрактов подписан именно в рамках визита. И еще, я думаю, «би-ту-би» переговоры внесут и новые результаты.

Можно сказать, что пятница 13-ое стала днем, когда белорусско-индийское сотрудничество стало еще более тесным и приобретающим форму вот этого значка – Инь-Ян – сил, обогащающих и проникающих друг в друга: от огромных самосвалов до мельчайших нано-деталей.