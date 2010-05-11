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Сотрудничество Минской области и венесуэльского штата Арагуа – база для развития отношений между двумя странами

11 мая 2010 11:16
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Об этом договорились в Минске руководители центральных регионов двух стран Леонид Крупец и Рафаэль Исэа.

Сегодняшняя встреча – продолжение контактов на высшем уровне после визита в марте Александра Лукашенко в латиноамериканский регион.

Тогда же Минщина и штат Арагуа подписали договор о сотрудничестве. Венесуэле интересен опыт Беларуси в строительстве жилья, развитии промышленности и аграрного секторов экономики, подготовка кадров.

Конкретные проекты могут появится уже на этой неделе, после посещения руководством венесуэльского штата крупных предприятий столичного региона.

Леонид Крупец, Председатель Миноблисполкома:
Эти дни мы будем работать по всем этим направлениям. Поделимся с нашими друзьями всем опытом, который накоплен в области и стране в целом.

Рафаэль Исэа, губернатор штата Арагуа Боливарианской республики Венесуэла:
Мы приехали сюда немножко научиться у вас и  также сделать все возможное, чтобы между нашими странами были связи очень глубокие, чтобы эти связи расширялись, были взаимными и строились на принципах братства и равенства.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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