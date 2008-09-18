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Сотрудничество между предприятиями Беларуси и Московской области обсудят сегодня в Гомеле

18 сентября 2008 07:39
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В центре внимания — взаимодействие в области промышленности и науки, строительного и агропромышленного комплексов. Речь пойдет и о создании в Московской области центров сервисного, гарантийного и ремонтного обслуживания техники и оборудования белорусского производства. За 7 месяцев этого года товарооборот между Беларусью и Московской областью возрос более чем наполовину и составил 1 миллиард 565 миллионов долларов. По объему белорусского экспорта Московская область — на втором место среди регионов Российской Федерации после Москвы.
# Экономика

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