Сотрудничество - это выгодно!

Визит представительной делегации Вологодской области в Беларусь продолжается.

Делегацию возглавляет первый заместитель губернатора этого российского региона Николай Виноградов. Гости намерены встретиться с представителями министерств и ведомств Беларуси, а также с руководством ряда предприятий. Также в рамках визита состоится первое заседание совместной Комиссии по развитию сотрудничества между Беларусью и Вологодской областью.

13 февраля российские гости посетят Минский тракторный завод.

МТЗ - крупный потребитель металлопродукции, которая импортируется с Череповецкого металлургического комбината "СеверСталь". Кроме того, белорусское предприятие поставляет в Вологодскую область тракторы для сельхозработ. Сотрудничество отечественных машиностроителей с вологодскими металлургами обсудят сегодня и в Министерстве промышленности.

Также в поиске партнеров на нашем рынке заинтересованы предприятия Смоленской области. В Минск прибывает делегация этого российского региона. 13-14 февраля пройдут Дни делового сотрудничества. В составе делегации - представители шести предприятий. В рамках Дней в Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты запланирована двусторонняя встреча белорусских и смоленских промышленников.

