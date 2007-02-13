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Сотрудничество - это выгодно!

13 февраля 2007 07:09
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Визит представительной делегации Вологодской области в Беларусь продолжается.

Делегацию возглавляет первый заместитель губернатора этого российского региона Николай Виноградов. Гости намерены встретиться с представителями министерств и ведомств Беларуси, а также с руководством ряда предприятий. Также в рамках визита состоится первое заседание совместной Комиссии по развитию сотрудничества между Беларусью и Вологодской областью.

13 февраля российские гости посетят Минский тракторный завод.
МТЗ - крупный потребитель металлопродукции, которая импортируется с Череповецкого металлургического комбината "СеверСталь". Кроме того, белорусское предприятие поставляет в Вологодскую область тракторы для сельхозработ. Сотрудничество отечественных машиностроителей с вологодскими металлургами обсудят сегодня и в Министерстве промышленности.

Также в поиске партнеров на нашем рынке заинтересованы предприятия Смоленской области. В Минск прибывает делегация этого российского региона. 13-14 февраля пройдут Дни делового сотрудничества. В составе делегации - представители шести предприятий. В рамках Дней в Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты запланирована двусторонняя встреча белорусских и смоленских промышленников.

# Экономика

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