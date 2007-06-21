Сотрудничество Беларуси и Республики Карелия стремительно развивается

Об этом в Минске заявил премьер-министр нашей страны Сергей Сидорский на встрече со своим карельским коллегой Павлом Черновым. За четыре месяца года товарооборот увеличился более чем в два раза. Основу белорусского импорта составили грузовые автомобили, шины и двигатели внутреннего сгорания. Карелы в начале года поставили в нашу страну технологическое оборудование на сумму более 5 миллионов долларов для завода по производству газетной бумаги в Шклове. Предприятия из этого российского региона будут участвовать в модернизации отечественных производств нефтехимической отрасли.