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Сотрудничество Беларуси и Москвы дает уникальные результаты

28 ноября 2006 11:48
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Об этом заявил 28 ноября мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия выставки "Белорусское качество-2006". Белорусская сторона представила расширенную экспозицию продукции для детей. И эта тематика созвучна тем задачам, которые ставит перед собой руководство Москвы. Будущий год в российской столице будет объявлен годом ребенка. Мэр также сообщил, что московская сторона приступила к строительству в Минске Дома Москвы. В свою очередь, москвичи пригласили белорусских инвесторов построить в российской столице логистический центр, который позволит более цивилизованно организовать поставки белорусской продукции.
# Экономика

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