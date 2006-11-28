Сотрудничество Беларуси и Москвы дает уникальные результаты

Об этом заявил 28 ноября мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия выставки "Белорусское качество-2006". Белорусская сторона представила расширенную экспозицию продукции для детей. И эта тематика созвучна тем задачам, которые ставит перед собой руководство Москвы. Будущий год в российской столице будет объявлен годом ребенка. Мэр также сообщил, что московская сторона приступила к строительству в Минске Дома Москвы. В свою очередь, москвичи пригласили белорусских инвесторов построить в российской столице логистический центр, который позволит более цивилизованно организовать поставки белорусской продукции.