Сотня белорусских автобус последнего поколения появится на улицах Киева

Новости Беларуси. В Киев отправятся и белорусские автобусы. Отечественное предприятие буквально не оставило шансов конкурентам в борьбе за тендер на поставку пассажирской техники. На городские маршруты украинской столицы выйдут 100 автобусов.
Новости Беларуси. В Киев отправятся и белорусские автобусы. Отечественное предприятие буквально не оставило шансов конкурентам в борьбе за тендер на поставку пассажирской техники. На городские маршруты украинской столицы выйдут 100 автобусов.
Это одни из последних моделей. Все они имеют улучшенные технические характеристики и отвечают европейским стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.