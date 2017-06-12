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Сотня белорусских автобус последнего поколения появится на улицах Киева

12 июня 2017 13:31
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Новости Беларуси. В Киев отправятся и белорусские автобусы. Отечественное предприятие буквально не оставило шансов конкурентам в борьбе за тендер на поставку пассажирской техники. На городские маршруты украинской столицы выйдут 100 автобусов.

Сотня белорусских автобус последнего поколения появится на улицах Киева-1

Это одни из последних моделей. Все они имеют улучшенные технические характеристики и отвечают европейским стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Украина

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