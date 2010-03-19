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Состояние озимых на полях Беларуси удовлетворительное

19 марта 2010 07:13
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Хотя в этом году они более ослаблены, чем обычно. Нежизнеспособными могут оказаться 7% культур.

Минувшей зимой из-за высокого снега и незначительного промерзания почвы растения, как выражаются специалисты, энергично «дышали», расходовали силы и не успели их восполнить к началу весны. Такая ситуация особенно характерна для Гомельщины. А вот на севере страны часть посевов перемерзла. Синоптики рекомендуют аграриям провести усиленную подкормку озимых.

Анатолий Полищук, начальник республиканского гидрометеорологического центра:
– Мы довели эту информацию до Министерства сельского хозяйства. На этих площадях будет пересев. В основном же, на территории Республики перезимовка прошла успешно. Надеемся на хороший урожай.

# Экономика

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