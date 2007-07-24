Состоялось совещание по вопросам развития цементной промышленности

Президент Александр Лукашенко подверг критике правительство за возникшую в Беларуси ситуацию с дефицитом цемента.

Президент Беларуси потребовал увеличить производство цемента втрое. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития цементной промышленности.

Александр Лукашенко подчеркнул, что предпринять необходимые шаги следует уже в ближайшее время. Необходимо расширять производство, модернизировать старые предприятия, а также окончательно определить приоритетные направления технического переоснащения цементной промышленности.

К вопросам развития цементной отрасли Президент Беларуси обращался неоднократно. Особенно остро проблема с нехваткой цемента встала в середине 90-х годов. И если в советские времена потребности Беларуси в этом стратегически важном ресурсе почти на две трети покрывались за счет его поставок из России, Украины и Молдовы, то после распада СССР пришлось рассчитывать лишь на свое производство. Тогда и было принято решение о строительстве Белорусского цементного завода. Не надолго проблема была снята. В 2005 году ее обострил строительный бум во всех регионах Беларуси. Поэтому вопрос вновь перешел в разряд государственной важности.

Кардинального подъема отрасли добиться можно. Для этого есть богатейшие природные запасы сырья, предприятия, подготовленные кадры. Теперь Александр Лукашенко ставит задачу определить приоритетные направления технического переоснащения цементной промышленности. "Работу должны наладить в течение двух-трех лет на уровне мировых стандартов", - сказал Президент.

Уже в ближайшее время необходимо нарастить производство цемента - с 3,5 миллионов до 9 миллионов тонн. Около половины этого объема хватит для обеспечения внутреннего рынка. Остальное - на экспорт. Александр Лукашенко поставил задачу расширить экспортные поставки. Хорошим рынком сбыта может стать Россия, Польша, а также страны Балтии. Однако прежде производство необходимо модернизировать. Инвесторы готовы к участию в проектах. Остается определить, насколько они выгодны для Беларуси.

После двух часов обсуждения проект Правительства о развитии цементной отрасли был одобрен Президентом. Новый документ определит перспективы развития трех отечественных заводов на ближайшие 4 года. Глава государства согласился с позицией Правительства и Президентской Администрации в том, что модернизация отечественных цементных предприятий будет осуществляться государством с привлечением кредита. Кредитный ресурс, вероятнее всего, будет предоставлен китайской стороной.



На потребительском рынке Беларуси в первом полугодии реализовано около 54 тысяч тонн цемента. Это в 2,5 раза выше прогнозного на текущий год и вызвано увеличением строительства жилья, в том числе и индивидуального, а также возведением крупных объектов. После модернизации белорусских цементных заводов и увеличения производства этого стройматериала в республике проблема обеспечения цементом внутреннего потребительского рынка будет решена. К слову, в республике 750 организаций торговли, реализующих стройматериалы, 16 из них в Минске.