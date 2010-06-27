Составит ли белорусская ромашка конкуренцию импортной?

В Беларуси начался промышленный сбор лекарственных трав. Самая востребованная - аптечная ромашка. Целебную скромницу выращивают лишь в одном хозяйстве республики - в Гродненской области.

Лекарственные травы в совхозе «Большое Можейково» выращивают без малого полвека. Занимают они всего треть посевных площадей, а доход приносят стабильный. Самая востребованная — аптечная ромашка. Её за сезон заготавливают немного немало — 150 тонн.

Геннадий Хомич, заместитель директора совхоза «Большое Можейково»:

Эта культура имеет спрос у нас в Беларуси. И на Украину в прошлом году мы реализовывали, и в Россию частично, и даже в Литву. Уровень рентабельности доходит до 18%.

Несмотря на высокую рентабельность, в отечественных аптеках белорусская ромашка в дефиците. Отечественные «золотые глазки» теснят импортные цветы.

Наталья Позднякова, заместитель генерального директора Гродненского РУП «Фармация»:

К сожалению, отсутствует ромашка, которую выращивают в нашей области .Более того, уже с начала года, пять месяцев, мы не получаем ромашки от этого производителя.

Оказывается, белорусский цветок, в основном, уходит за границу. Для производителя это выгоднее, чем поставлять лекарственную траву для отечественных заказчиков. Да и мощности предприятия самостоятельно переработать весь сбор целебного растения не позволяют. А посредники ,которые берут сырье , цены накручивают в несколько раз.

Геннадий Щербо, заведующий сушильным хозяйством совхоза «Большое Можейково», Щучинский район:

Мы сдаём 25-30% за рубеж, потому что это валюта, а 70-72% — по Беларуси. Потому что так выгодно. К тому же, у нас всё устарело, мы не можем переработать столько, сколько востребовано.

Себестоимость одного килограмма ромашки — примерно 9 тысяч рублей. Цена на прилавках аптек доходит до 30 тысяч. Перекупщики, которые просто упаковывают цветы, получают до 300% чистой прибыли. Что бы как-то изменить ситуацию, в хозяйстве пошли на радикальные меры. Уже в этом году здесь откроется цех по фасовке лекарственных трав. А значит и конечная цена для покупателя должна быть намного ниже.

Модернизация производства позволит травоведам уже к концу лета поставить в отечественные аптеки дешевую лекарственную продукцию . Эта мера, надеются специалисты, поможет белорусской целебной «скромнице» потеснить с прилавков импортные аналоги.