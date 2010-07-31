Состав с венесуэльской нефтью прибыл на новополоцкий «Нафтан»

Очередная партия углеводорода из Южной Америки, а это 80 тысяч тонн или 63 вагона, доставлена в нашу страну транзитом через Эстонию.

В течение двух недель на предприятии ждут ещё более двух десятков составов. Такой трафик более выгоден Беларуси, чем украинский: разница в пути составляет 200 километров.

Напомним, предыдущие поставки «чёрного золота» шли через Одесский порт и предназначались для переработки на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Соглашение о поставках венесуэльской нефти в Беларусь подписано в марте текущего года. Согласно договоренностям президентов двух стран, общий объем ее поставки должен составить за 12 месяцев около 4 млн. тонн.