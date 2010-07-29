Состав из 120 вагонов с венесуэльской нефтью отправится сегодня в Беларусь

«Нафтан» в ожидании первых объемов венесуэльской нефти. Сегодня состав из 120 вагонов отправился в Беларусь по стальной магистрали.

Новополоцкое предприятие начнет переработку венесуэльской нефти, как только накопит достаточно сырья. Технология переработки будет во многом аналогична той, которая применяется на Мозырском НПЗ.

Эксперты подчеркивают, что на эстонском маршруте транспортировки так же, как и на украинском, обеспечен контроль качества на всех циклах перевалки. «Нафтан» готов к переработке сверхлегкой нефти и технически, и технологически.

Напомним, танкер с «черным золотом» для Беларуси прибыл в эстонский порт Мууга 23 июля. Это первый танкер с венесуэльской нефтью, принятый в порту Балтийского моря. Объем партии — около 80 тысяч тонн. Ранее вся нефть, закупаемая в боливарианской республике, разгружалась в одесском порту и транспортировалась до Мозырского НПЗ.