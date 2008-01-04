Сохранить урожай поможет страховка

С нынешнего года в Беларуси введено обязательное страхование урожая сельхозкультур, ценных видов скота и птицы. На первом этапе это коснется озимых тритикале и пшеницы, яровых ячменя и пшеницы, а также племенного крупного рогатого скота, племенных свиней и родительского стада кур. Это наиболее дорогостоящая продукция, и ее страхование позволит предотвратить возможные экономические потери.



95% страховых взносов будет осуществлять государство и 5% - сами сельхозпроизводители. Страхователями могут быть только те сельхозорганизации, фермеры и производители, которые выращивают свою продукцию на продажу.



Урожай, выращенный на личных подворьях, страхованию не подлежит.