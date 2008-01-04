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Сохранить урожай поможет страховка

04 января 2008 09:00
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С нынешнего года в Беларуси введено обязательное страхование урожая сельхозкультур, ценных видов скота и птицы. На первом этапе это коснется озимых тритикале и пшеницы, яровых ячменя и пшеницы, а также племенного крупного рогатого скота, племенных свиней и родительского стада кур. Это наиболее дорогостоящая продукция, и ее страхование позволит предотвратить возможные экономические потери.

95% страховых взносов будет осуществлять государство и 5% - сами сельхозпроизводители. Страхователями могут быть только те сельхозорганизации, фермеры и производители, которые выращивают свою продукцию на продажу.

Урожай, выращенный на личных подворьях, страхованию не подлежит.
# Экономика

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