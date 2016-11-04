Соглашения на 250 млн долларов: в Могилеве проходит Международный инвестфорум «Мельница успеха»

Новости Беларуси. Могилев стал большой площадкой для бизнес-переговоров. Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» собрал представителей из более чем 30 стран. Уже подписаны соглашения на четверть миллиарда долларов. И это только конкретные договоренности. Гости форума увидели, что называется, товар лицом – изучили белорусский инвестклимат и готовы вкладывать деньги в нашу экономику, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Инвестфорум сразу взял с места в карьер. Уже в самом начале работы поставлены первые подписи под соглашениями и протоколами. Эти инвестпроекты предварительно прорабатывались и абсолютно конкретные. Габор Марош – руководитель венгерской компании – давно хотел открыть зарубежный филиал. Теперь производить семена кукурузы будут и в Могилевской области.

Габор Марош, генеральный директор сельскохозяйственной компании (Венгрия):

Мы здесь логистически нашли очень интересное место. С одной стороны мы сможем обеспечить другие области Беларуси. С другой стороны – граница с Россией.

Географическое положение – один из белорусских козырей для инвесторов. Мы находимся между двумя глобальными рынками. С одной стороны – Евросоюз с полумиллиардом потенциальных потребителей, с другой – ЕАЭС с населением 180 миллионов человек.

Петр Цалбецки, маршал Куяво-Поморского воеводства (Польша):

Прежде всего польских инвесторов может заинтересовать стабильная финансово-налоговая политика на территории Беларуси. Беларусь для нас является воротами в Россию и, считаю, сотрудничество может принести большие результаты.

Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Уже есть британские бизнесмены, которые интересуются возможностями Беларуси.

А вот китайцы не просто посматривают в нашу сторону, а уже активно работают. Их компания в следующем году начинает совместное производство автокранов и коммунальной техники на могилевском филиале МАЗа. Расчет тоже на рынок Таможенного союза. Этот инвестфорум еще одна возможность для партнеров сверить часы и обсудить детали.

Ли Ци, генеральный директор филиала машиностроительной компании (Китай):

Мы знаем, что у вас есть известные шасси МАЗ, которые по всем параметрам подходят для русских клиентов. А наши установки дают тоже реальные преимущества.

Инвестиционный портфель Могилевской области составляет около миллиарда долларов. В Чериковском районе немецкая компания скоро начнет строить электростанцию на энергии ветра и солнца, в Кричевском районе появится новая птицефабрика, датчане выбирают место под производство зерна и свинины. Это тоже результаты инвестфорума. Но помимо подписанных соглашений есть и новые деловые контакты. Литовцы, например, начинают переговоры с могилевчанами по совместному металлургическому производству.

Юргис Чепулис, директор фирмы по производству металлоконструкций (Литва):

Беларуси, как и нам в Литве, единственный выход – это кооперация и совместная поставка в ЕС и ту же самую Россию.

Еще одна сфера для реализации совместных идей – туризм. Чеслава Орловска приехала в Беларусь из Варшавы, чтобы наладить новые деловые контакты. Говорит, у поляков немалый интерес к Беларуси. Сюда хотят ехать туристы. В прошлом году через ее турфирму нашу страну посетило более тысячи человек. Говорит, цифра может быть гораздо выше.

Чеслава Орловска, директор туристической фирмы (Польша):

Больше всего интересует промышленное продвижение. Мы смотрим туристические объекты, но также заинтересованы посмотреть, как выглядит агрогородок, как выглядят частные хозяйства. Тоже туристов наших это интересует.

250 миллионов долларов – это общая сумма инвестиционных документов, подписанных в Могилеве. «Мельница успеха» продолжит работу в субботу, а значит, цифра неокончательная.