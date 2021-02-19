Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве

Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов с отечественных НПЗ в российских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соглашения 16 февраля одобрил Александр Лукашенко. На проведение переговоров было уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.