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Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве

19 февраля 2021 14:10
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов с отечественных НПЗ в российских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Проект соглашения 16 февраля одобрил Александр Лукашенко. На проведение переговоров было уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.  

Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве-1

Соглашение подписано. В ближайшие три года через российские порты на Балтийском море будет перевалено без малого 10 миллионов тонн нефтепродуктов – мазута, бензина и масел. Доставка нефтепродуктов будет идти железнодорожным транспортом. Стороны договорились не менять тарифы в течение трех лет, за исключением ежегодной индексации.  

Также подписано соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.  

Больше новостей экономики за 19 февраля читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Наталья Надольская # Фотофакт

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