Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве

Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов с отечественных НПЗ в российских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект соглашения 16 февраля одобрил Александр Лукашенко. На проведение переговоров было уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
Соглашение подписано. В ближайшие три года через российские порты на Балтийском море будет перевалено без малого 10 миллионов тонн нефтепродуктов – мазута, бензина и масел. Доставка нефтепродуктов будет идти железнодорожным транспортом. Стороны договорились не менять тарифы в течение трех лет, за исключением ежегодной индексации.
Также подписано соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности.
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