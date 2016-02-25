Новости Беларуси. Определить точки роста. Социально-экономическое развитие столичного региона обсудили на заседании облисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прошлый год был сложным для производителей области, мировой кризис негативно отразился на объемах экспортных поставок. Не все прогнозные показатели удалось выполнить. Между тем в прошлом году уровень валового регионального продукта – 98,6% – стал лучшим в Беларуси.

Производителям удалось сохранить свои позиции на традиционных рынках и освоить новые. Пробные партии предприятия Минской области поставили в Саудовскую Аравию, Чили, Перу и Нигерию.

Главная задача в этом году – не снижать объемов производства и сократить расходы. Резервы для роста есть и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в увеличении товарооборота. Начало года дает надежды на оптимистические прогнозы.

Изменения коснутся и финансовую копилку столичного региона. В первую очередь будут сокращены второстепенные расходы. Вместе с тем бюджет области сохранит свою социальную направленность. В столичном регионе сформируют резерв для выдачи безналичных субсидий особенно незащищенным категориям населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг. На эти цели в этом году необходимо более 300 миллиардов рублей.