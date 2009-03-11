Собственную платежную единицу предложил ввести странам ЕврАзЭС Президент Казахстана

По словам Нурсултана Назарбаева, Евразийское экономическое сообщество наиболее перспективное среди региональных Евразийских объединений, а новая валютная система позволит вести стабильное, долгосрочное инфраструктурное инвестирование. При этом курс платежной единицы, которая могла бы называться Евраз или Евразия, не должен зависеть от колебания мировых валют. Для обсуждения конкретных вопросов разработки развития валютно-финансового объединения Президент Казахстана предложил создать рабочую группу.