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Со 115-го на 85-ое место поднялась Беларусь в списках международных рейтинговых агентств

03 декабря 2008 17:40
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А по динамике реформ в бизнес-сфере уже занимает четветое место в мире. Это отметили участники 4-ой Международной банковской конференции, которая проходит сегодня в Минске. По мнению зарубежных банкиров, республике удалось создать более благоприятные условия для ведения бизнеса, чем в других государствах СНГ. Этому способствует, в первую очередь, стремительный рост рынка страны. Причём, на нём пока не много крупных зарубежных компаний с высокой научно-исследовательской базой.
# Экономика

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