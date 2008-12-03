Со 115-го на 85-ое место поднялась Беларусь в списках международных рейтинговых агентств

А по динамике реформ в бизнес-сфере уже занимает четветое место в мире. Это отметили участники 4-ой Международной банковской конференции, которая проходит сегодня в Минске. По мнению зарубежных банкиров, республике удалось создать более благоприятные условия для ведения бизнеса, чем в других государствах СНГ. Этому способствует, в первую очередь, стремительный рост рынка страны. Причём, на нём пока не много крупных зарубежных компаний с высокой научно-исследовательской базой.