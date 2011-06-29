Снопков: Валюту нужно зарабатывать всем

По оценкам Минэкономики, изменение курса национальной валюты дало экспортерам дополнительное преимущество в размере от 3 до 5 миллиардов долларов.

Рост цен в Беларуси замедлился. Об этом заявил сегодня министр экономики Николай Снопков. При этом, впервые за последние несколько лет, экспорт превысил темпы роста импорта. Дефицит внешней торговли снизился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП Беларуси в этом году, по прогнозам, составит 6-7%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Валюту нужно зарабатывать всем. Свое производство необходимо диверсифицировать с акцентом на экспорт. Предприятие должно быть валютосамодостаточным: если оно использует 60% импортных составляющих, то простые математические расчеты говорят, что оно должно 60% продукции отправлять на экспорт. Ключевая задача в этой экономической политике — эффективность, прибыль и экспорт.