Снопков: В госсобственности должны находиться только юрлица, имеющие стратегическое значение

В первом полугодии темпы роста экономики были достаточно высокими. Но с одной стороны — положительная динамика, с другой — минусы, которые вскрылись вместе с временными проблемами на валютном и потребительском рынке. ВВП в этом году вырастет на 7%, хотя годовой прогноз — 10%.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Те руководители министерств и предприятий, которые, как и в предыдущие годы, делают ставку на расширение внутреннего спроса, эмиссионные кредиты и бюджетные ссуды, льготы и государственный протекционизм, глубоко и опасно ошибаются. Этих условий больше не будет. Слишком болезненная плата за их чрезмерное использование.

Впервые за многие годы рост экспорта превысил импорт. В мае-июне поступление валюты в страну над выплатами превысило 400 миллионов долларов в месяц. Но столь выгодные условия будут не всегда, считают экономисты. 2011 год называют моментом истины для руководителей. И для сбалансированного развития экономики мало выйти на равновесный курс, нужно научиться работать без расчета на государство, как кредитора последней инстанции.

Высокий доход предприятий в первом полугодии обеспечил неоправданный внутренний спрос на товары, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас ситуация стабилизируется и рассчитывать на то, что люди будут скупать все подряд, не стоит. Акцент стоит сделать на экспорт.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Второе полугодие должно стать периодом решения проблем сбалансированности и создания необходимой базы для обеспечения качественного роста национальной экономики.

Добиться этого Минэкономики предлагает, в частности, привлечением прямых иностранных инвестиций, снижением материалоемкости производства и освободившись от балласта, который сдерживает экономическое развитие. А именно — поддерживать только высокодоходные предприятия.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

К концу 2012 года необходимо, чтобы доля частного сектора в ВВП повысилась не менее чем до 40%. В государственной собственности должны находиться только юридические лица, имеющие стратегическое значение и обеспечивающее национальную безопасность. В настоящее время правительством внесено на рассмотрение президенту 37 таких предприятий, которые обеспечивают 20% валового внутреннего продукта.

Банковскому сектору удержать стабильность удалось. Увеличилась доходность по вкладам. Проблемы же остаются на валютном рынке. Хотя если валюта крайне необходима, граждане её получить могут.

Юрий Алымов, первый заместитель Председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Национальный банк разрешил «Беларусбанку» не отчислять в свободную продажу приобретённую через обменные пункты и погранзоны валюту, направляя её на удовлетворение потребностей граждан, связанные с социально значимыми вопросами — лечением и обучением за рубежом и другими целями.

В расходовании бюджета будет рациональность, но приоритет останется за социальными гарантиями граждан. Реальные доходы населения не должны быть ниже уровня прошлого года.