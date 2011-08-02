Снопков: Доля частного сектора в ВВП должна повыситься до 40% к концу 2012 года

Сегодня Совет министров подвел итоги социально-экономического развития страны за полугодие.

Многие задачи выполнить так и не удалось. ВВП до конца года вырастет почти на 7%, хотя годовой прогноз — 10% Основные усилия во второй половине года направят на активное наращивание экспорта и установление единого сбалансированного курса рубля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Излишнее увлечение экстенсивными факторами роста создаёт серьёзные проблемы. Те руководители министерств и предприятий, которые, как и в прошлые годы, делают ставку на расширение внутреннего спроса, эмиссионные кредиты, бюджетные ссуды, льготы и государственный протекционизм, глубоко и опасно ошибаются. Этих условий, уважаемые коллеги, больше не будет. Слишком болезненная плата за их чрезмерное использование.

Впервые за многие годы рост экспорта превысил импорт. Это одно из положительных влияний девальвации — отметили в правительстве. Но столь выгодные условия продажи наших товаров за рубеж будут не всегда, считают экономисты. Поэтому 2011 год называют моментом истины для руководителей. Вторая половина года, по мнению министра экономики Николая Снопкова, будет направлена на сбалансированность в экономике. Добиться этого, в частности, предлагается сокращением эмиссионного кредитования, привлечением прямых иностранных инвестиций и освободившись от балласта, который сдерживает развитие экономики. А именно — государство будет поддерживать только высокодоходные предприятия.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Для достижения структурной сбалансированности необходима оптимизация структуры государственной собственности и преобразование системы отраслевого управления путём сокращения участия государства в перераспределении, прежде всего, финансовых потоков. В этой связи, к концу 2012 года необходимо, чтобы доля частного сектора в ВВП повысилась не менее чем до 40%. В государственной собственности должны находиться только юридические лица, имеющие стратегическое значение и обеспечивающее национальную безопасность. В настоящее время правительством внесено на рассмотрение президенту 37 таких предприятий, которые обеспечивают 20% валового внутреннего продукта.