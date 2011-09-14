Снижение котировок доллара на «черном» рынке в Гродно

Одно только известие о дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже уже привело к некоторому снижению котировок доллара на «черном» рынке в Гродно. Если еще две недели назад предприниматели на гродненских рынках считали цену товара исходя из расчета 9000, а то и 9500 рублей за доллар, то уже в эти выходные этот курс упал до 8000 рублей, а некоторые готовы были уступить товар из расчета 7000 рублей за доллар. По некоторым сведениям, больше всего эта ситуация не радует валютчиков, ранее в основном скупавших, а не продававших доллары. Впрочем, каким будет официальный рыночный курс доллара после состоявшихся сегодня торгов на дополнительной сессии, предсказать трудно. Хотя все же преобладает оптимистичное настроение, что курс доллара будет находиться в рамках от 7000 до 7500 рублей, пишет государственная газета «Гродненская правда».