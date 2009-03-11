Снижение цен на энергоносители и спроса на строительные услуги должны уменьшить стоимость строительства белорусской АЭС

Об этом заявил в Минске Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович. Кроме того, по его словам, мировой финансовый кризис сказался и на активности строительства, в том числе АЭС, особенно это касается европейских государств". Наш проект не находится на пике спроса, что также должно быть учтено в комплексной оценке стоимости. А научное сопровождение атомной энергетики в Беларуси может быть рассмотрено как проект Союзного государства.