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Снижение цен на энергоносители и спроса на строительные услуги должны уменьшить стоимость строительства белорусской АЭС

11 марта 2009 11:51
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Об этом заявил в Минске Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович. Кроме того, по его словам, мировой финансовый кризис сказался и на активности строительства, в том числе АЭС, особенно это касается европейских государств". Наш проект не находится на пике спроса, что также должно быть учтено в комплексной оценке стоимости. А научное сопровождение атомной энергетики в Беларуси может быть рассмотрено как проект Союзного государства.
# Экономика

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