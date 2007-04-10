Снег остановил работу на полях

Работы в поле с учетом погодных условий приостановлены по всем регионам Беларуси. Временная передышка обусловлена тем, что на полях лежит снег. Но уже к 12 апреля синоптики обещают установление более теплой и благоприятной для сева погоды. К тому же прошедшие осадки позволят пополнить запас влаги в пашне.

В целом по республике зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 92% запланированной площади. В Гомельской и Минской областях осталось посеять по 2%, в Гродненской - 3%, в Брестской - около 4%, в Могилевской - почти 10%. Хозяйства северных регионов успеют посеять зерновые, так как оптимальные сроки здесь еще не прошли. Работы на полях будут возобновлены при первой возможности.