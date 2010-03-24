С.Мартынов: Работа с Венесуэлой в сфере нефтедобычи – это ни в коем случае не уход от сотрудничества с Россией в нефтяной области

Белорусский агрогородок появится в Латинской Америке. В ближайшем будущем Беларусь намерена реализовать совместно со своими южноамериканскими партнерами целый ряд проектов. Это и создание сборочных заводов, поставки нефти и продуктов питания.

Латиноамериканское сотрудничество началось несколько лет назад. Окном в южный рынок стала Венесуэла. Сегодня у Беларуси уже прочные контакты и с бразильскими коллегами. Малыми шагами, но уверенными, Беларусь заявляет о своем торговом потенциале в развитии отношений с Южной Америкой.

Общий язык с бразильскими партнерами на «Белшина» нашли уже давно. В Бразилии три торговых партнера, кроме этого предприятие намерено открыть собственное представительство и завод. Белорусская компания единственная среди иностранцев поставляет шины на бразильские предприятия. Доходы от такого тропического сотрудничества с каждым годом растут. Растет и география поставок.

Александр Козлов, заместитель генерального директора ОАО «Белшина»:

– Мы нашли там потенциальных партнеров. Ведутся переговоры о заключении договоров. В целом, если говорить о нашем предприятии, то мы сотрудничаем с 60 странами мира.



Новые заокеанские партнеры оказались даже более надежными, чем некоторые старые. Так два года назад пришлось разорвать отношения с Российским АвтоВАЗом. По непонятным причинам «вазовцы» несколько раз просто не принимали белорусские шины.

Александр Козлов:

– Латиноамериканские страны – это другая часть земного шара. И если говорить о наших финансовых отношениях, то мы, конечно, требуем всегда предоплату и, надо отметить, что в этом плане они работают всегда очень аккуратно. В случае с Россией всякие ситуации бывают.

Шины наши доставляются в Бразилию океаном. Плывут 35-40 дней. Уже этой весной в Беларусь через океан поплывут и первые баррели нефти. Венесуэла в мае поставит пробную партию черного золота объемом до 80 тысяч тонн. Сырая нефть будет поставляться через порт Одессы для последующей переработки на Мозырском НПЗ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Во-первых, диверсификация является частью нашей гораздо более широкой политики. И диверсификация – это подход, который проводят фактически все государства, которые думают о своем экономическом будущем. Во-вторых, работа с Венесуэлой в сфере нефтедобычи и транспортировки нефти – это ни в коем случае не уход от нашей соседки России, не уход от возможности сотрудничества с Россией в нефтяной области. Вы, наверняка, вспомните, что белорусская сторона неоднократно вносила предложения, в том числе на высшем уровне, и проявляла самую активную и настойчивую заинтересованность в том, чтобы иметь и на просторах России возможность добычи нефти и газа. Такие предложения не только неоднократно озвучивались, но были конкретизированы и высшим руководством страны, и Правительством, и соответствующими специализированными ведомствами Беларуси. К сожалению, они не получили практического развития в России. Но, жизнь не стоит на месте, поэтому мы вынуждены идти туда, где такого рода предложения получают практическое развитие. Еще раз, это не значит, что Беларусь закрывает глаза на возможности в России. Если в результате договоренности между нашими странами мы получим такого рода доступ, мы с удовольствием будем работать и в России. Здесь ничего взаимоисключающего нет. И то, что мы идем в Венесуэлу, я не хочу назвать это вынужденным шагом, но это ситуация с давлением обстоятельств.

Диверсификация поставок углеводородов – верный шаг к собственной энергетической безопасности. Это мнение белорусских аналитиков разделяют даже... российские.

Виктор Красильщиков, доктор экономических наук института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук:

– Я не вижу ничего предосудительного в том, что Беларусь будет искать других поставщиков нефтепродуктов. Это обычная мировая практика и ничего сверхоригинального здесь нет. Любая привязка к какому-то одному поставщику, тем более, учитывая аппетиты нашего российского нефтегазового комплекса, была бы недальновидной с точки зрения государственных интересов.

Сергей Чалый, экономист:

– Но самое важное здесь то, что таким образом мы не столько обеспечиваем дозагрузку мощностей, сколько, фактически, устанавливаем верхнюю планку, дороже которой смысла у России покупать не будет. Появился альтернативный продавец, и вариантов этого энергетического шантажа будет гораздо меньше.

Беларусь – центр Европы. Географическое расположение обуславливает и торговые отношения. И сравнение рынков излишне. На каждом векторе – латиноамериканском или российском – своя ниша. А критиковать поиск Беларусью новых путей – это очевидно не выход.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра «EcooM»:

– Когда российские СМИ пытаются нас в чем-то обвинять, они, наверное, плохо знают ситуацию или не хотят задумываться. Потому что тот же поезд «Сапсан», который куплен у Siemens и торжественно пущен из Москвы в Санкт-Петербург, пущен по старым рельсам, которые выдерживают скорость 140 километров в час. А его крейсерская скорость – 250-270. Он, условно говоря, не очень-то может ходить и стоит вопрос, а надо ли?

В Венесуэлу побегут потоки белорусского белого золота. Одним из первых к южным берегам поставки молока осуществили волковыские молочники еще в 2007 году. Теперь знают аппетиты венесуэльцев не малые, а рынок стабильный. Только в прошлом году в Венесуэлу убежало 5,5 тысяч тонн сухого молока. В этом году поставки значительно увеличат.

Наталья Курецкая, заместитель генерального директора предприятия «Беллакт»:

– Мы довольны сотрудничеством, намерены его продолжать и развивать. Заключен контракт на поставку сухого молока в этом году, первые отгрузки начнутся в апреле текущего года.

Латиноамериканский вектор сравнительно новый, но это крайне перспективное направление. И каждый новый контракт, прокладывая новый путь для сотрудничества, делает всю дорогу к успеху, в целом, шире, удобнее, надежнее.

Анастасия Корниенко, Екатерина Расолько, Вячеслав Комиссаров, телекомпания СТВ.