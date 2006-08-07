Сложные погодные условия проверяют на прочность хлеборобов

Из-за дождей уборочные работы временно приостановлены. Тем не менее, в некоторых районах в выходные дни выборочно еще вели косовицу. На данный момент хлеба убраны более чем на 800 тысячах гектаров или 36% от общей уборочной площади. Лидирует Брестская область.

Валовой сбор зерна по республике составил более 2 миллионов 300 тысяч тонн. Среди регионов по объему намолота зерна на первом месте хозяйства Минской области, на счету которых 603 тысячи тонн. Средняя урожайность по республике составляет более 29 центнеров с гектара, что несколько ниже прошлогоднего показателя. Самая высокая урожайность в хозяйствах Гродненской области, где с каждого гектара собирают по 36,6 центнеров.

Учитывая погодные условия, сейчас главное внимание уделяется подготовке почвы под осенний сев озимых зерновых. Продолжается сев озимого рапса. Его необходимо закончить к 20 августа. В целом по республике в счет государственного заказа поступило почти 200 тысяч тонн зерна.

