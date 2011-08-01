Следующее повышение пенсий в Беларуси будет 1 ноября

Каждый месяц кассир Марина приходит в один и тот же день, чтобы выдать деньги на 30 дней вперёд. Новость о прибавке разошлась быстро. А вот так быстро обойти всех подопечных пенсионеров у кассира получается не всегда.

За разговорами время летит незаметно. У каждого своя история. Пожилые люди охотно делятся тем, на что хотели бы потратить деньги.

Марина Симонович, кассир по доставке пенсий и пособий:

Кто-то хочет что-нибудь купить, кто-то то внукам помогает, кто-то просто хочет устроить себе праздник, купить что-то вкусное.

Иван Моисеевич больше 40 лет отработал на Минском тракторном водителем. Вместе с женой поставил на ноги троих детей. С 1995 года он ведет свой специальный бухгалтерский журнал, где все доходы — строго под запись. Полным ходом в их доме идет капремонт. Так что прибавку пенсионеры пустят на завершение строительных работ.

Сразу и не скажешь, что Вероника Николаевна через три недели отметит 74-летие. Гостей будет немного, но к празднику пенсионерка готовится. На столе будет ее фирменный соус к мясу с брусникой, корицей и гвоздикой.

Вероника Кочнева:

Гости все моего возраста, хотят, что полегче — салатики. Теперь есть возможность это сделать. Это хороший подарок ко дню рождению. А второе — нужно заготовки на зиму делать, покупать сахар, масло, овощи и фрукты.

Именно с 1 августа в Беларуси повышаются трудовые и социальные пенсии. В среднем на 13%. Размеры социальных пенсий, к примеру, инвалидам первой группы выросли с 85% до 110% бюджета прожиточного минимума. И сам норматив — прожиточный минимум — увеличился почти на треть. Теперь он 442 тысячи вместо прежних 343. От этой цифры пляшут все расчеты, например, пособий на детей. Вообще, необходимыми деньгами Фонд социальной защиты располагает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Есть план, предложенный правительством и одобренный президентом, в котором запланированы два повышения. Чтобы потом снова не поднимать этот вопрос, принят единый комплексный указ — новое повышение с 1 ноября, исходя из средней заработной платы работников за третий квартал. По предварительной оценке, это где-то 10%.

Средняя зарплата в стране — это своеобразная точка отсчета. Увеличиваются доходы — за ними подтягивается и пенсия. В ноябре будет уже третий перерасчет. Для 2,5 миллионов человек, которые получают пенсию в Беларуси.