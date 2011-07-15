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Сланцевый газ в Бресте будут искать пять лет вместе с поляками

15 июля 2011 07:21
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Специалисты из Польши, Литвы и США помогут белорусским геологам в поиске сланцевого газа. Об этом сообщили в Минприроды. Сейчас ведется теоретическая подготовка перспективных площадок. Одна из таких находится в районе Бреста. Поиском горючего ископаемого здесь займется «Белоруснефть» в сотрудничестве с одной из польских компаний. На эти работы понадобится не менее пяти лет. Сегодня наши специалисты проводят технологические консультации с коллегами из Литвы, США и других стран, уже имеющих опыт в поисках сланцевого газа.
# Экономика

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