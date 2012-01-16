Сланцевый газ ищут в Гомельской области – о залежах подсказали из космоса

Новости Беларуси. Ранее в Беларуси поиск этого полезного ископаемого считался бесперспективным. Специалисты уже расшифровали космические снимки и собрали информацию о недрах Людвиновской площадки. Здесь ученые и рассчитывают найти сланцевый газ. Уже в ближайшее время геологи получат первые результаты.

Во многих странах мира с этим ископаемым связывают энергетику будущего. Больше всего его добывают в США. Активно осваивает залежи сланцевого газа и Польша. Эта страна готова поделиться с Беларусью необходимыми технологиями. Помочь нашим специалистам могут также эксперты из Литвы и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.