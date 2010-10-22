Скоростной трамвай свяжет Минск с горнолыжными комплексами «Логойск» и «Силичи»

Компании из Китая построят в Минской области скоростную трамвайную линию и мусороперерабатывающий завод. Сегодня эти и другие инвестпроекты обсуждали на встрече в Миноблисполкоме с зарубежными партнерами.

Скоростной трамвай свяжет столицу с горнолыжными комплексами «Логойск» и «Силичи», что позволит увеличить приток туристов, наладить быстрое транспортное сообщение между Минском и городом-спутником.

Что касается переработки бытовых отходов, то пока на Минщине данное направление развивается слабо, мусор вывозится на свалки, и потребность в перерабатывающих предприятиях большая.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Наиболее интересные площадки — Жодино, Борисов, Молодечно. То есть, можно говорить о том, что мы заинтересованы в строительстве сразу трех заводов.

Чен Юн, заместитель генерального директора компании-инвестора:

Беларусь находится в центре Европы и имеет стратегическое значение для Китая, наше торгово-экономическое сотрудничество успешно развивается, чему способствуют встречи на самом высоком уровне. Мы верим, что у нас большие перспективы.