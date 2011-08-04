На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Александр Буйчик, заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Сколько заработали в Беларуси на экспорте продовольственной продукции в 2011 году?

Александр Буйчик:

За 6 месяцев 2011 года наши экспортеры заработали $2,2 млн. Мы поставили задачу прирасти в стоимостном выражении на 45%. Порядка 93% экспортируемой продукции приходится на Россию. Остальные 7% продукции экспортируется в страны и ближнего, и дальнего зарубежья — США, Латвию, Литву, Германию, Армению, Азербайджан, Иорданию, Арабские Эмираты, Молдову. В первую очередь, это товары с длительным сроком хранения — до месяца и даже выше.

Какие объемы овощей выпускаются в Минске и как они обеспечивают потребности покупателей?

За зиму 2010 года около 550-560 тонн овощной продукции было поставлено на прилавки Минска. Это малообъемная технология.

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