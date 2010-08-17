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Сколько в Минске ГЭС?

17 августа 2010 13:40
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела энергетики Мингорисполкома Анатолий Лавничук.

Сколько в Минске ГЭС и будут ли строиться дополнительные гидроэлектростанции?

В системе «Минскводоканал» сейчас действует 5 гидроэлектростанций. Будет построено еще две — одна в «Дроздах» и одна на сбросе, на Минской станции аэрации. Итого будет семь. Построить больше гидроэлектростанций у нас нет возможностей, что связано с особенностью белорусского рельефа — нужны большие его перепады.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# Экономика

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