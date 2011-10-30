Сколько стоит зима для белорусских коммунальных служб, энергетиков и врачей?

Риторический это вопрос или нет, но мы решили его поставить – сколько стоит белорусская зима? Статья расходов № 1 в нашем списке растянулась на 85 000 километров. Это дороги. Республиканского и местного значения. Их убирают от снега и посыпают в среднем три-четыре месяца в году. Так сколько это стоит?

Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

Бюджет республиканский на содержание – порядка 400 миллиардов рублей, местных – 230 миллиардов. Около 40% этой суммы идет на зимнее содержание.

В пересчете на доллары «по Нацбанку» – это 30 миллионов. Много или мало – рассуждать бесполезно: это столько, сколько надо. Для каждого региона, кстати, существует своя специфика. Юг страны, например, намного чаще посыпают противогололедными реагентами. А Витебщину чуть ли не каждый день приходится просто чистить от снега. Минск в географическом смысле где-то посередине. В финансовом – золотая.

Обычный день уборки Минска от снега обходился в прошлом году в 350 млн рублей. С работой справлялись не только внушительными средствами, но и какими силами. Вот этот погрузчик поднимает тонну снега за 30 секунд! Внутри – два мотора: один – автомобильный, второй – для рабочей части, мощностью в 400 лошадиных сил.

Всего в городском автопарке 711 единиц техники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В дни аврала на дорогах может работать и до тысячи – привлекают из районов. Иногда приходится объехать город три-четыре раза за сутки. Один только расход топлива чего стоит с такой мощной техникой.

Всего здесь работают три типа машин: которые собирают, вывозят и посыпают. Реагенты, к слову, стоят относительно недорого: их закупают в Солигорске. Но на сезон надо много – до 80 тысяч кубометров.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию и ремонту ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

На эти мероприятия выделено финансирование в объеме 3,3 млрд рублей. Ожидаемые объемы выполнения работ в зимний период 2011-2012 года с ноября по март – 125 млрд рублей, ожидаемые затраты на технику, используемую в зимний период для содержания уличной дорожной сети города, – более 40 млрд рублей.

Цифра уже впечатляет, но самое дорогое – впереди. Речь, о киловаттах и гигакаллориях.

Чтобы узнать, сколько стоит, чтобы в квартирах было светло и тепло, фонари на улице горели и батареи в школах и больницах работали, мы отправились в «Белэнерго». Это их представители каждый год работают над контрактами импорта энергоресурсов в страну. Делегация и сейчас формулирует очередную формулу цены в Газпроме.

Нина Гречиха, и.о. заместителя генерального директора ГПО «Белэнерго»:

На 12 миллионов долларов мы должны ежесуточно покупать топливо.

А это значит: для того, чтобы было светло и тепло, Беларуси ежедневно требуется около 800 цистерн с мазутом. Это примерно 1,3 доллара затрат на каждого жителя республики.

Пересчитать можно во что угодно, но меньше от этого цифра не станет. Несложно догадаться, в какую стоимость обойдется весь отопительный сезон.

Нина Гречиха, и.о. заместителя генерального директора ГПО «Белэнерго»:

12 умножаем на 30 дней, умножаем на пять. Вот – 1 млрд 800 млн долларов. Это цена вопроса.

Конечно, все мы платим и за тепло, и за электричество. Но сегодняшние тарифы, по информации «Белэнерго», покрывают чуть больше трети от себестоимости киловатт-часа. Вычитаем и видим, что бюджетная дотация за пять месяцев все равно превышает миллиард долларов. В таких условиях белорусским энергоснабжающим организациям уже пророчат убытки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Гречиха, и.о. заместителя генерального директора ГПО «Белэнерго»:

Такая мизерная плата за такой дорогой ресурс. 36% каждый потребитель оплачивает от его стоимости. Потребителем этого дорогого ресурса не оценивается, что это ведь все равно кем-то дотируется.

Примерная сумма в 1 млрд 175 млн долларов и составляет большую часть бюджета белорусской зимы. Хотя составляющих его частей – масса. И они касаются не только ресурсов.

С первыми морозами приемные отделения «травмы» любой больницы переполнены. Для некоторых автомобилистов «День жестянщика» – первая гололедица – влетает в копейку. А вот быть пациентом дешевле – если просто упал – очнулся – получи бесплатный гипс. Бесплатный – для пострадавшего, но не для бухгалтерии больницы или медцентра.

Александр Пышкало, и.о. заместителя директора по лечебной работе ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»:

Если человек нуждается в госпитализации, дальнейшем обследовании и пребывании в стационаре до двух недель, стоимость может возрастать, в зависимости от объема оказываемой помощи, до 3,5 миллионов рублей на человека.

Рентген и первичный осмотр даже при обычном ушибе – еще 150 тысяч. Цифры, конечно, могут меняться в зависимости от медучреждения. Вообще, главное, чтобы оно было в Беларуси, делится своим не очень хорошим опытом Сергей. Споткнулся, руку из кармана достать не успел – два дня пролежал в Брянкой больнице. За 13 000 российских рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шунькин, пациент:

Я позвонил домой, мне сказали: «Давай быстрее транспортируйся сюда или мы сами приедем!» Пришлось нанимать машину, просить, чтобы завезли. Слава Богу, довезли, выздоравливаю Все это бесплатно, я вообще за это не переживаю, потому что родился в Минске.

Сергей уверяет, что его опыт медицинской миграции далеко не уникален. Соседа по палате вообще везли в РНПЦ через Ла-Манш.

Сергей Шунькин, пациент:

Англия хорошая, может, страна, но 800 фунтов в день. Врачи не хотят вмешиваться, потому что люди не из их страны – зачем они нужны? Под забором где-то если и пропал – какая разница, никто за это не платит! А наш человек, если там попал, – это 800 фунтов в день. Его там даже мясом не кормили! А здесь люди стараются для людей.

Таких социальных финансовых нюансов можно насчитать еще много. «Приятная мелочь» – это с одной стороны. У нас же общая цифра получилась, может, и не полной, но понятно, что речь идет о сотнях миллионов долларов. О которых как-то не принято задумываться, но без них – никак.