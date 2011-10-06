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Сколько стоит построить жилье в Беларуси?

06 октября 2011 12:50
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Стоимость 1 кв.м жилья, построенного с использованием господдержки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий*: в крупнопанельном доме - более Br1,5 млн.,

в здании из кирпича и газосиликата - почти Br2 млн.

В стоимость жилья включены отделочные работы.


Стоимость квадратного метра жилья при коммерческой застройке**:

экономкласс - около Br8,5 млн.,

бизнес-класс - около Br11,5 млн.,

элитные объекты - Br15,8 млн.


* в августе 2011 года в среднем по Беларуси;
** в сентябре 2011 года в среднем по г.Минску.


Источник: Минстройархитектуры Беларуси.
# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства

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