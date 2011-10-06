Сколько стоит построить жилье в Беларуси?

Стоимость 1 кв.м жилья, построенного с использованием господдержки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий*: в крупнопанельном доме - более Br1,5 млн.,



в здании из кирпича и газосиликата - почти Br2 млн.



В стоимость жилья включены отделочные работы.





Стоимость квадратного метра жилья при коммерческой застройке**:



экономкласс - около Br8,5 млн.,



бизнес-класс - около Br11,5 млн.,



элитные объекты - Br15,8 млн.





* в августе 2011 года в среднем по Беларуси;

** в сентябре 2011 года в среднем по г.Минску.





Источник: Минстройархитектуры Беларуси.