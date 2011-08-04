Сколько хлеба съедают минчане ежедневно?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Александр Буйчик, заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Александр Буйчик:

Ежедневно всеми предприятиями КУП «Минскхлебпром» столичным и региональным потребителям отгружается более 300 тонн хлебобулочных и около 27 тонн кондитерских изделий.

За 6 месяцев текущего покупатели смогли попробовать 157 новых видов продукции. Это различные хлебобулочные, кондитерские изделия, а также новый вид изделий — замороженные торты.

Так, замороженные торты является очень удобным видом продукции для кафе, ресторанов. Такие торты хранятся при температуре -18 градусов до 3 месяцев. У этих тортов очень удобная упаковка, их легко транспортировать. В течение часа его можно разморозить и подать свежим на стол.

Разработано порядка 180 новых рецептур. До 30 видов продукции могут поступить в продажу до конца года.

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