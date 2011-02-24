Сколько домов в Минске будут утеплены в 2011 году?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

На балансе жилищного хозяйства ЖРЭО находится более 5500 домов, в которых необходимо провести тепловую модернизацию. Тепловая модернизацияв 2010 году будет выполнена где-то в 1100 домах.

Ежегодно в 150-170 жилых домах выполняется капитальный ремонт. Во всех домах, которые проходят капремонт, выполняется тепловая модернизация — замена окон.

На 50% объектов здравоохранения выполнена тепловая модернизация, а на объектах образования — всего лишь на 10-11%. Тепловая модернизация окупается.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся отопления и экономии электроэнергии в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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