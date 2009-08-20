Склады в Беларуси стали разгружаться

Динамика - 7-10%.

Журналисты также попросили Президента прокомментировать вопрос снижения запасов готовой продукции на складах предприятий.

- Я бы выразил умеренный оптимизм в плане разгрузки складов предприятий. Динамика есть: 7-10%. Желательно больше, но в этой ситуации радуешься и такому результату. По данному вопросу в последнее время наметились небольшие подвижки. Почему я немного притормозил отчет правительства? Я уже думал, что они вряд ли повернутся в этой ситуации. Оказалось, повернулись. Уравновесилась ситуация с неплохой динамикой по выгрузке складов. Если правительство такими темпами будет работать - значит, оно чего-то стоит, если опять свалится - значит, опять станет вопрос по их конкретной работе, - заявил Президент.