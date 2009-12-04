Склады разгружаются в пять раз быстрее

Особой популярностью пользуются продукция белорусского легпрома, отечественная бытовая химия и продукты питания. Как отметили специалисты, не только высокое качество белорусских товаров, но и приемлемая цена, стали двигателями торговли.
Александр Лихачевский, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
- По результатам ноября отгрузка субъектам малого предпринимательства отечественных товаров с предприятия производителей достигла 9,9% в общем объеме отгруженной продукции. Если в начале года было 1,5-2 %, в середине – около 3%, то теперь порядка 10%.