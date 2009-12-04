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Склады разгружаются в пять раз быстрее

04 декабря 2009 13:23
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Объемы закупок товаров со склада за последнее время увеличились в разы. Об этом заявили на очередном заседании Совета по развитию предпринимательства в Минске.

Особой популярностью пользуются продукция белорусского легпрома, отечественная бытовая химия и продукты питания. Как отметили специалисты, не только высокое качество белорусских товаров, но и приемлемая цена, стали двигателями торговли.

Александр Лихачевский, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
- По результатам ноября отгрузка субъектам малого предпринимательства отечественных товаров с предприятия производителей достигла 9,9% в общем объеме отгруженной продукции. Если в начале года было 1,5-2 %, в середине – около 3%, то теперь порядка 10%.

# Экономика

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