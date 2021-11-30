Складские запасы в Беларуси находятся на рекордно низком уровне

Новости Беларуси. Складские запасы находятся на рекордно низком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При 125 миллиардах рублей общего объема промышленного производства они составляют всего 5,3 миллиарда рублей. Или 50 % среднемесячного показателя. И это одно из свидетельств правильности проведения модернизации. Больше всего на складах текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха.