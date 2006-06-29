Ситуация в денежно-кредитной сфере Беларуси стабильная

За январь-май текущего года белорусский рубль укрепился по отношению к доллару США на 0,4%. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил председатель правления Национального банка страны Петр Прокопович. На валютном рынке положение дел также не вызывает тревоги у отечественных банкиров. Объем валютной выручки с каждым месяцем увеличивается. Платежную систему Беларуси также отличает стабильность. По информации Петра Прокоповича, ежедневно в Беларуси в банковской сфере осуществляются платежи на сумму около двух триллионов рублей. По-прежнему в отечественной экономике популярны кредиты. За пять месяцев текущего года объем кредитных ресурсов вырос на 22%. Также более двух триллионов рублей составил прирост кредитов в денежном выражении.