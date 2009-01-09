Ситуация в Беларуси в банковском секторе стабилизируется в ближайшее время

В этом уверен Президент Александр Лукашенко. Сегодня Глава государства, общаясь с новоназначенными чиновниками, пояснил причины создавшейся на валютном рынке ситуации.

В условиях мирового экономического кризиса девальвация национальной валюты обеспечит высокую конкурентоспособность белорусской экономики. Президент считает нецелесообразным бежать сейчас в банки и обменивать белорусский рубль на доллары или евро, гораздо правильней было бы вложить средства в хороший товар.

Президент Беларуси: «Было 2 причины. Во-первых, мы торгуем с Россией. И нам пришлось это сделать. Это было одномоментное. И это было правильней, хотя можно было это растянуть. Мы таким образом поддерживаем производство. Во-вторых, МВФ предложило нам, чтобы мы разово девальвировали рубль на 20%. За тот кредит. Который они нам дают в 3 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что ситуация стабилизируется. Главное – производство спасти».

