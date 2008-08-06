Ситуация с выбором компании для строительства белорусской АЭС складывается в пользу России

Такое мнение высказал Посол России в Беларуси Александр Суриков.

По мнению дипломата, преимущество российской компании "Росатомстройэкспорт" перед германо-французским концерном " Арева " прежде всего в том, что условия объявленного тендера ближе к российским параметрам. "Арева" строит реакторы в 1,6 тысяч мегаватт, а Россия - в 1 тысячу.

Беларусь же в предварительных условиях заявила о планах строительства двух "блоков-миллионников". Россия может также выделить кредит на льготных условиях на приобретение оборудования для АЭС. Однако посол не уточнил объемы, пояснив, что это зависит от стоимости киловатта электроэнергии, которая постоянно растет.

