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Ситуация с выбором компании для строительства белорусской АЭС складывается в пользу России

06 августа 2008 18:22
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Такое мнение высказал Посол России в Беларуси Александр Суриков.

По мнению дипломата, преимущество российской компании "Росатомстройэкспорт" перед германо-французским концерном " Арева "  прежде всего в том, что условия объявленного тендера ближе к российским параметрам.  "Арева" строит реакторы в 1,6 тысяч мегаватт, а Россия - в 1 тысячу. 

Беларусь же в предварительных условиях заявила о планах строительства двух "блоков-миллионников". Россия может также выделить кредит на льготных условиях на приобретение оборудования для АЭС.  Однако посол  не уточнил объемы, пояснив, что это зависит от стоимости киловатта электроэнергии, которая постоянно растет. 

# Экономика

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