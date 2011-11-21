Ситуация с ростом цен в Беларуси будет стабилизирована через антимонопольную политику

Новости Беларуси. Об ее ужесточении шла речь во время доклада председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона президенту Александру Лукашенко.

В частности, отмечена необходимость усиления работы Управления антимонопольной и ценовой политики Минэкономики. Предлагается увеличить список товаров, на которое это ведомство может регулировать цены. Кроме этого, есть решение ограничить рентабельность предприятий-монополистов.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы предложили расширить ассортимент и перечни на социальную продукцию нашей торговли с тем, чтобы это продукция была на прилавках независимо от желания или нежелания торговых предприятий. Поэтому этот план утвержден. И эта ситуация с ценами через усиление антимонопольных мер будет безусловно стабилизируема. В этом есть полная уверенность.



Президент также потребовал увеличить оказание строительных услуг за рубежом. Сфера возведение жилья в Беларуси в этом году столкнулась с сокращением объемов финансирования. Поэтому глава государства поставил задачу усилить эти работы на внешних рынках. Для этого есть наработанный за годы опыт и достаточные мощности, Новости «24 часа» на СТВ.

Так, строительные услуги Беларуси востребованы в России, азиатском регионе, Латинской Америке. При этом облисполкомы должны сосредоточиться на том, чтобы обеспечить строительство жилья за рубежом в объеме недостающих средств по финансированию жилья в Беларуси.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Докладывал ситуацию по строительству наших основных цементных заводов. То что они к основному сезону летних работ будут введены в эксплуатацию и у нас уже, наверное, со следующего года вообще не будет дефицита цемента, что очень радует.