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Ситуация с ростом цен в Беларуси будет стабилизирована через антимонопольную политику

21 ноября 2011 13:26
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Новости Беларуси. Об ее ужесточении шла речь во время доклада председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона президенту Александру Лукашенко.

В частности, отмечена необходимость усиления работы Управления антимонопольной и ценовой политики Минэкономики. Предлагается увеличить список товаров, на которое это ведомство может регулировать цены. Кроме этого, есть решение ограничить рентабельность предприятий-монополистов.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Мы предложили расширить ассортимент и перечни на социальную продукцию нашей торговли с тем, чтобы это продукция была на прилавках независимо от желания или нежелания торговых предприятий. Поэтому этот план утвержден. И эта ситуация с ценами через усиление антимонопольных мер будет безусловно стабилизируема. В этом есть полная уверенность.
 
Президент также потребовал увеличить оказание строительных услуг за рубежом. Сфера возведение жилья в Беларуси в этом году столкнулась с сокращением объемов финансирования. Поэтому глава государства поставил задачу усилить эти работы на внешних рынках. Для этого есть наработанный за годы опыт и достаточные мощности, Новости «24 часа» на СТВ.

Так, строительные услуги Беларуси востребованы в России, азиатском регионе, Латинской Америке. При этом облисполкомы должны сосредоточиться на том, чтобы обеспечить строительство жилья за рубежом в объеме недостающих средств по финансированию жилья в Беларуси.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Докладывал ситуацию по строительству наших основных цементных заводов. То что они к основному сезону летних работ будут введены в эксплуатацию и у нас уже, наверное, со следующего года вообще не будет дефицита цемента, что очень радует.

# Экономика # Белоруссия

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