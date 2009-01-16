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Ситуация на валютном рынке Беларуси стабилизировалась

16 января 2009 16:24
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Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси - Николай Лузгин сегодня на заседании Республиканского клуба директоров. Оно проходит в посёлке Ждановичи Минского района. Процентные ставки по кредитам по мере стабилизации экономики будут понижаться. На собрании главы белорусских и совместных предприятий вместе с представителями Минэкономики, Министерства финансов, депутатами обсуждают экономические итоги 2008 года. А также дают прогноз на 2009-й. Так, инфляция в Беларуси по итогам января может составить до трёх процентов. Речь также идет о государственном управлении, либерализации экономики, развитии рынка капиталов и инвестиций, кредитно-денежной и валютной политике.
# Экономика

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