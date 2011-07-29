Ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась, ажиотажный спрос пошел на спад

Это отметили в Министерстве экономики. Здесь говорили об итогах социально-экономического развития страны в первом полугодии.

Темпы роста ВВП за последние полгода составили 111%. А это свидетельствует о наращивании экономического потенциала страны.

Темпы роста экспорта впервые превысили темпы роста импорта. И это на фоне автомобильного бума. А, значит, есть перспективы, чтобы положительная динамика сохранилась. В пользу сыграл и тот факт, что предприятия теперь меньше закупают того, что можно заменить белорусским. Осваивают аналоговые технологии. Скажем, те же лекарства.

Наталья Ендза, провизор-информатор предприятия по производству лекарств:

Можно сказать об искусственной слезе. Это заменитель натуральной слезы, заменитель слезина. И по цене наш покупатель выиграет.

Рост ВВП во многом обусловлен развитием промышленности. Здесь велика доля нефтепереработки и обрабатывающих производств. За этот период белорусы больше выпустили транспортных средств, бытовой техники и радиоэлектроники. Этому способствовала благоприятная конъюнктура на внешних рынках, где цена и качество белорусской продукции отмечены давно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Потребительский рынок. Здесь ситуация стабилизировалась.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Это регулярный мониторинг потребительского рынка, увеличение отгрузки продукции, введение свободного ценообразования на ряд продуктов, другие мероприятия. Все это позволило стабилизировать ситуацию.

В настоящее время розничный товарооборот снизился в июне почти на 20% по сравнению с маем. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась и ажиотаж, который присутствовал первые четыре-пять месяцев, пошел на спад.

А ведь пытались скупить всю соль, макароны, технику. Кстати, до конца года поставки сахара увеличат на 100 тысяч тонн. К тому же, белорусы оказались сладкоежками. На душу населения в стране приходится 50 кг. В то время как в других развитых странах – 36.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

У нас достаточно ресурсов и мощностей, чтобы бесперебойно обеспечивать потребительский рынок всеми продовольственными товарами.

Сегодня ресурсы сахара до нового урожая – 100 тысяч тонн. Цены будут зависеть от нового урожая.

Покупатели:

Мы, москвичи, приятно удивлены таким изобилием всего, что у вас есть на прилавках.

Ограничение торговых надбавок планируют продлить на третий квартал. Ведомства проводят мероприятия по недопущению необоснованного роста цен. Некоторым категориям покупателей предоставлены скидки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Минского исполнительного комитета:

Определены 133 магазина, где льготным категориям граждан предоставляются скидки по перечню товарам. Размер данной скидки составляет от 2% до 5%. Как правило, она предоставляется в утренние часы работы. Размер общей суммы данных скидок составит порядка 1,5 млрд рублей.

Беларусь наращивает экономический потенциал.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Экономика Республики Беларусь начала движение в сторону сбалансированности. Основой для дальнейшего устойчивого экономического роста Министерство экономики видит в улучшении качественных показателей хозяйственной деятельности каждой организации. А самое главное для экономики – это повышение ее конкурентоспособности.